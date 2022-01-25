Правоохоронці затримали 15-річного псевдомінера [ Редактировать ]
Правоохоронцям Черкащини вдалося затримати псевдомінера, який майже два тижні тероризував місто повідомленнями про закладені бомби в школах та ТРЦ.
15-річний юнак через телеграм-канал отримав 9 замовлень і успішно їх виконав. Хлопця затримали в коледжі, де він навчається. Під час обшуку в нього вдома виявили комп'ютер і телефон, через які він переписувався із замовниками. Псевдомінеру загрожує до восьми років ув'язнення.
Катерина Дрога, речник управління СБУ в Черкаській області:
Студент-першокурсник одного з місцевих коледжів, який доєднався до закритих телеграм-каналів, що адмініструються з території РФ і приймають замовлення на мінування різних об'єктів. Він зізнався у вчиненні анонімних повідомлень, свої дії мотивував тим, що таким чином хотів підвищити рейтинг власного телеграм-каналу і отримати прибуток від замовлення на мінування.
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