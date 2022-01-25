Правоохоронцям Черкащини вдалося затримати псевдомінера, який майже два тижні тероризував місто повідомленнями про закладені бомби в школах та ТРЦ.

15-річний юнак через телеграм-канал отримав 9 замовлень і успішно їх виконав. Хлопця затримали в коледжі, де він навчається. Під час обшуку в нього вдома виявили комп'ютер і телефон, через які він переписувався із замовниками. Псевдомінеру загрожує до восьми років ув'язнення.

Катерина Дрога, речник управління СБУ в Черкаській області: