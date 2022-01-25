Володимир Зеленський анонсував зустріч лідерів "Нормандської четвірки" [ Редактировать ]
Про врегулювання конфлікту на Сході вже завтра говоритимуть радники лідерів країн Нормандської четвірки. Зустріч проанонсував Президент Володимир Зеленський у черговому зверненні. А ще закликав спокійно ставитися до рішення окремих країн вивезти дипломатів з Києва.
Володимир Зеленський, Президент України:
Завтра відбудеться зустріч радників нормандського формату, ми працюємо щоб якомога швидше відбулась зустріч 4 президентів заради майбутнього миру в Україні. Звісно рожевих окулярів немає, дитячих ілюзій немає, але віра, надія, спокій витримка і робота 24-7, а отже буде результат, а отже буде мир. Те, що деякі країни вивозять своїх дипломатів, зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри, разом з партнерами ми працюємо спільно діємо єдиною командою.
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