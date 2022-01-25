"Тривожні валізи не потрібні". Не панікувати закликав українців міністр оборони. Сьогодні Олексій Резніков у Верховній Раді говорив про загрозу вторгнення. Тож як він оцінює імовірність атаки? І які ще рішення ухвалили депутати заради підсилення нашої обороноздатності? Яна Танчак - розкаже.

Перший робочий день. Не всі встигли...

-В залі зареєстровано 181 народний депутат.

На заваді стали перекриті дороги, затори, та мітингарі. Але таки зібралися. Попри те, що на порядку денному жодного законопроєкту, який би посилював обороноздатність країни, можливий наступ Росії - топ-тема дня. Про це в парламенті говорять скрізь - і в кулуарах, і з трибуни, і на зустрічі за зачиненими дверима. На неї зібралися голови фракцій разом з міністром оборони Олексієм Рєзніковим. І після всі як один - закликають не панікувати.

Роман Костенко, народний депутат, "Голос":

Ситуація є напруженою, вона не є критичною, це зараз підтвердив міністр оборони і головнокомандувач.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

-Наша розвідка каже, що немає зараз активної підготовки до нападу. - Ви самі як готуєтесь до можливого вторгнення Росії в Україну? -Я ніяк не готуюсь, я готуюсь, щоб Верховна Рада працювала і приймала ті закони, які потрібні нашим військовим. - Своїх близьких якось? - Ніякось, діти ходять в школу, все в звичайному режимі, ніяких панічних настроїв, ніяких тривожних чемоданчиків.

Про те, що тривожну валізу збирати не варто, говорить і сам міністр оборони. У кулуарах.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Підстав вважати, що завтра буде вторгнення - не існує з точки зору військової. 109 тис рос вояків уздовж всіє лінії наших з ними кордонів і також адмінмежа Крим, плюс-мінус співпадає з аналогічною концентрацією російських уздовж наших кордонів перед Великоднем минулого року.

Міністерство готує пакет законопроєктів для посилення обороноздатності України. Додаткове фінансування мають обговорити з прем'єром та міністром фінансів. Але чи потрібні будуть кошти - відповіді поки що нема. Хоча в опозиції твердять, що армія - недофінансована.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Я считаю, что в первую очередь нужно поднимать денежное довольствие тех людей, которые находятся в рядах нашей армии, потому что зарплаты низкие, зарплаты ниже чем у силовиков, которые находятся в комфорных условиях достаточно. А люди, которые оторваны от семьи, подвергают жизнь опасности, защищают нас они должны иметь больше зарплату чем та, что сейчас - мы поддержим, если будет внесено по поводу повышения зарплаты.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

І коли повстало сьогодні питання на зустрічі - де брати фінансові ресурси для того, щоб забезпечити армію, то ми получили відповідь від влади, що у нас же є необхідність ремонтувати дороги і будувати.

Нардепи ухвалили звернення до ООН, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав щодо неприйнятності військового шантажу з боку Росії.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Визнати, що вимоги РФ до міжнародних партнерів щодо недопустимості реалізації європейських та євроатлантичних прагнень Україні є порушенням цілої низки міжнародних договорів та принципів міжнародного права.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Ми продовжуємо наполягати на проведенні закритого засідання Верховної Ради за участі Зеленського. Ми хочемо, щоб питання безпеки континенту, з урахуванням безпеки України обговорювалося в кожному парламенті і на майданчику ООН.

Що відбувається на кордоні та якими є загрози, нардепи розбиратимуться ще раз у п'ятницю. На годину запитань до уряду знову запросили міністра оборони.