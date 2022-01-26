Літак зі зброєю від Сполучених Штатів розвантажили у Борисполі [ Редактировать ]
Три сотні "Джавелінів" уже в Україні. Літак з протитанковими ракетними комплексами - зустрічали у Борисполі представники вітчизняного Міноборони, а також делегація посольства США в Україні. Усього бортом доправили 79 тонн озброєння. Це частина пакету військової допомоги вартістю 200 мільйонів доларів, яку Сполучені Штати надають Україні. За словами тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін, у разі загострення ситуації - Вашингтон готовий підтримати Україну ще більше.
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