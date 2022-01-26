Травмовані троє мітингарів і 18 поліцейських. Порушені два кримінальних провадження. Так напередодні закінчилися протести ФОПів під стінами Верховної Ради. Уже два місяці підприємці фактично беруть в облогу парламент. Виступають проти запровадження касових апаратів. Аж раптом на мітингу з'явилися нові обличчя - працівники IT-сфери. Чого вони вимагали від влади? Розкаже Карина Вакарєва.

Наряди поліцейських, перекриті вулиці, звуки дудок та гучна музика. Підприємці - зустрічають нардепів. Головна вимога - відтермінувати запровадження касових апаратів.

Серед протестувальників і Тарас. Щоправда, прийшов він - з іншою вимогою. Близько десяти років чоловік працює в IT-сфері. Податки сплачує - як ФОП третьої групи.

Тарас Розкішний, IT-фахівець, ФОП третьої групи:

Ми заробляємо тут. Ми, що саме головне - витрачаємо тут, запускаючи гроші у вітчизняну економіку, купуючи товари та послуги вітчизняного виробництва.

До таких працівників як Тарас, у парламентарів - забагато питань. А саме - щодо форми працевлаштування:

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Відомі кейси - в IT-компаніях - ІТшників не беруть у штат, як найманих працівників, а укладають з ними договори, як з ФОПами, тобто, реєструють їх ФОПами третьої групи. І на сьогодні ФОПи третьої групи платять 5% податок, єдиний від обороту, що є насправді великим податковим навантаженням і окремо сплачують за себе єдиний соціальний внесок.

Через це держава недоотримує - мільярди. Бо ФОПи третьої групи працюють на спрощеній системі оподаткування. У Раді ж хочуть прикрити цю податкову шпарину. І пропонують - для всіх рівні умови. Для цього хочуть зменшити навантаження на Фонд оплати праці: замість нинішніх 42% податку - усі платитимуть 25%. Експерти - скептичні:

Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації:

Вони від цього не виграють. Бізнес просто буде перереєструватися в інших країнах і буде там заробляти гроші та буде сплачувати податки там.

А якщо вже й переходити на іншу систему оподаткування - потрібен час для адаптації.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Дайте бізнесу так пропрацювати, рік-два, щоб бізнес зрозумів, що назад відкату вже не буде - назад повернути 22% ЄСВ, військовий збір і ПДФО вже держава не збирається. Повірте мені - ФОПи третьої групи порахують і самі підуть, вони самі зрозуміють, чи їм вигідніше працювати з низьким навантаженням на Фонд оплати праці на загальній системі й з податком на виведений капітал, наприклад. Чи залишатися на третій групі й платити 5% від обороту.

Та поки ці новації лише на рівні ініціативи. Законопроєкт ще навіть не зареєстрували в парламенті.