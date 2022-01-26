Консервированные овощи, которые не содержат крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний, в первую очередь рака желудка. К такому выводу пришли ученые из Всемирного фонда исследования рака (WCRF), пишет Daily Express.

Чтобы сохранить овощи в консервированном виде, к ним добавляется много соли и кислоты.

Высокое содержание соли меняет вязкость слизи, защищающей стенки желудка, а также усиливает выработку соединений с N-нитрозогруппами. Это приводит к первичному повреждению клеток, а затем и к онкологическим проблемам.

Кроме того, высокое потребление соли может стимулировать колонизацию H. pylori - самого сильного известного фактора риска рака желудка.

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Медики также советуют отказаться от употребления в пищу соленой рыбы, поскольку она якобы также провоцирует рак. Засолка рыбы для ее консервирования приводит к образованию побочных продуктов, повышающих вероятность онкологических заболеваний.

Врачи советуют обратить внимание на такие симптомы, такие как изжога, тошнота, расстройство желудка, боли в животе, а также ощущение "комка в животе" и боли при глотании. Все эти признаки могут указывать на развитие онкологии. Нетипичными признаками рака желудка может стать чувство быстрого насыщения во время еды и отвращение к мясной пище.

Ранее "Подробности" писали о том, чем опасны консервированные овощи.