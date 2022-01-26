Названы овощи, повышающие риск рака желудка [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Консервированные овощи, которые не содержат крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний, в первую очередь рака желудка. К такому выводу пришли ученые из Всемирного фонда исследования рака (WCRF), пишет Daily Express.
Чтобы сохранить овощи в консервированном виде, к ним добавляется много соли и кислоты.
Высокое содержание соли меняет вязкость слизи, защищающей стенки желудка, а также усиливает выработку соединений с N-нитрозогруппами. Это приводит к первичному повреждению клеток, а затем и к онкологическим проблемам.
Кроме того, высокое потребление соли может стимулировать колонизацию H. pylori - самого сильного известного фактора риска рака желудка.
Медики также советуют отказаться от употребления в пищу соленой рыбы, поскольку она якобы также провоцирует рак. Засолка рыбы для ее консервирования приводит к образованию побочных продуктов, повышающих вероятность онкологических заболеваний.
Врачи советуют обратить внимание на такие симптомы, такие как изжога, тошнота, расстройство желудка, боли в животе, а также ощущение "комка в животе" и боли при глотании. Все эти признаки могут указывать на развитие онкологии. Нетипичными признаками рака желудка может стать чувство быстрого насыщения во время еды и отвращение к мясной пище.
Ранее "Подробности" писали о том, чем опасны консервированные овощи.
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