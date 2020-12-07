Многие люди любят употреблять консервированные овощи зимой, вместо свежих. Медики одобряют такое решение, ведь консервированные овощи могут быть полезнее зимой свежих плодов, выращиваемых в искусственных условиях. Последние растут не под солнцем и не в земле, к тому же обрабатываются удобрениями, передает newsyou.info.

Cозревшая в естественной среде плодово-овощная продукция полезнее, пусть даже она консервированная. Эксперты добавили, что консервация не требует использования химических добавок, в продукт лишь добавляется уксуса.

Более того, перед закатыванием в банки они стерилизуются при температуре 90 градусов, что уничтожает бактерии и микробы.

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