BMW не пугает запрет на опасные для экологии двигатели [ Редактировать ]
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Немецкий автоконцерн BMW готов к любому запрету на автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) начиная с 2030 года. Взамен покупателям будут предложены электромобили. Об этом заявил генеральный директор Оливер Ципсе, сообщает Reuters.
Евросоюз предложил ввести запрет на использование автомобилей на ископаемом топливе с 2035 года в рамках мер по борьбе с Глобальным потеплением.
"BMW Group это не беспокоит. К тому моменту, когда закон вступит в силу, мы будем готовы к запрету на ДВС. Хорошая ли это идея - другой вопрос. Но у нас будут предложения для наших покупателей", - заявил Зипсе на конференции в городе Нюртинген.
Оливер Ципсе
В отличие от конкурентов, включая Volkswagen и General Motors, BMW не определилась с датой прекращения производства автомобилей с ДВС.
Ожидается, что к 2030 году 50% мировых продаж автомобилей будут составлять электромобили.
Сейчас BMW Group разрабатывает несколько моделей электромобилей, и уже к 2023 году в модельном ряде баварского автоконцерна будет 25 электромобилей. По словам топ-менеджера, уже к 2023 году около 20% выпускаемых концерном автомобилей будут оснащены электродвигателем. Сейчас этот показатель составляет всего 8%.
Ранее podrobnosti.ua называли ТОП-5 автомобилей разоряющие своих владельцев. В то же время водители уже массово отказываются от электромобилей в пользу бензиновых.
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