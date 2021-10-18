Немецкий автоконцерн BMW готов к любому запрету на автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) начиная с 2030 года. Взамен покупателям будут предложены электромобили. Об этом заявил генеральный директор Оливер Ципсе, сообщает Reuters.

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"BMW Group это не беспокоит. К тому моменту, когда закон вступит в силу, мы будем готовы к запрету на ДВС. Хорошая ли это идея - другой вопрос. Но у нас будут предложения для наших покупателей", - заявил Зипсе на конференции в городе Нюртинген.

Оливер Ципсе

В отличие от конкурентов, включая Volkswagen и General Motors, BMW не определилась с датой прекращения производства автомобилей с ДВС.

Ожидается, что к 2030 году 50% мировых продаж автомобилей будут составлять электромобили.

Сейчас BMW Group разрабатывает несколько моделей электромобилей, и уже к 2023 году в модельном ряде баварского автоконцерна будет 25 электромобилей. По словам топ-менеджера, уже к 2023 году около 20% выпускаемых концерном автомобилей будут оснащены электродвигателем. Сейчас этот показатель составляет всего 8%.

Ранее podrobnosti.ua называли ТОП-5 автомобилей разоряющие своих владельцев. В то же время водители уже массово отказываются от электромобилей в пользу бензиновых.

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