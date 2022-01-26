Три сотні "Джавелінів" уже в Україні. Саме ці протитанкові ракетні комплекси були на борту, який прибув напередодні зі США. Усього літаком доправили 79 тон озброєння.

Цей вантаж, як і два попередніх, є частиною безпекової допомоги від Сполучених Штатів на 200 мільйонів доларів. Загалом Америка вже передала Україні 170 тон озброєння та боєприпасів.

За словами тимчасової повіреної у справах США в Україні, Крістіни Квін, у разі загострення ситуації Вашингтон готовий підтримати Україну ще більше. Свою допомогу пропонує і Німеччина. Там погодилися передати Україні 5 тисяч військових захисних шоломів.