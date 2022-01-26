В Україну прибули три сотні "Джавелінів" [ Редактировать ]
Три сотні "Джавелінів" уже в Україні. Саме ці протитанкові ракетні комплекси були на борту, який прибув напередодні зі США. Усього літаком доправили 79 тон озброєння.
Цей вантаж, як і два попередніх, є частиною безпекової допомоги від Сполучених Штатів на 200 мільйонів доларів. Загалом Америка вже передала Україні 170 тон озброєння та боєприпасів.
За словами тимчасової повіреної у справах США в Україні, Крістіни Квін, у разі загострення ситуації Вашингтон готовий підтримати Україну ще більше. Свою допомогу пропонує і Німеччина. Там погодилися передати Україні 5 тисяч військових захисних шоломів.
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Цей вантаж, як і два попередніх, є частиною безпекової допомоги від Штатів на 200 мільйонів доларів.
Йдеться, зокрема, про боєприпаси. У планах американських партнерів також надати Україні 5 гелікоптерів Мі-17.
Це допомога американських партнерів у протистоянні російській агресії.
Про це заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь. Він прибув до Києва у складі двопартійної делегації Конгресу.
Про це заявив міністр оборони Бен Воллес під час виступу в парламенті.