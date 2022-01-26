Скарги України і Нідерландів проти РФ можуть об'єднати в одну міжнародну справу [ Редактировать ]
Україна і Нідерланди проти Росії. В Європейському суді з прав людини розглядають, чи можна об'єднати скарги двох країн проти Федерації в міждержавну справу. У позові уряду Нідерландів йдеться про збиття малайзійського "Боїнга" МН17. Українська заява - ширша.
Зокрема, стосується масових порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях, а також викрадення і вивезення дітей-сиріт із Донецької та Луганської областей до Росії. Делегацію України очолює міністр юстиції - Денис Малюська.
Денис Малюська, міністр юстиції України:
Україна потерпає не від окремих проявів російської агресії, що порушують міжнародне право, а від довготривалої політики Російської Федерації, спрямованої на схиляння України до своїх інтересів та усунення її зі шляху до західних цінностей та цивілізації. І політика ця триває донині.
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