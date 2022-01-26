Сьогодні в Парижі зустрічаються радники лідерів країн "Нормандської четвірки". Говорять про скупчення російських військ, врегулювання ситуації на Сході України і виконання Мінських угод. Нашу країну представляє глава Офісу президента Андрій Єрмак. Росію - заступник глави адміністрації президента Дмитро Козак. Від Німеччини присутній радник канцлера Єнс Плетнер, від Франції - радник президента Еммануель Бонн.

Ця зустріч має стати підготовкою до відновлення самітів на рівні глав "нормандської четвірки". Востаннє радники у повному складі зустрічались у вересні 2020-го в Берліні. А лідери "четвірки" не проводили переговорів із грудня 19-го. Останні новини з Парижа - від Олени Абрамович.

Без телекамер і будь-якого доступу журналістів до Єлисейського палацу. Нормандська зустріч на рівні політичних радників розпочалась опівдні. І доки представники України, Росії, Франції і Німеччини шукали спільну мову, світовими інформаційними агенціями ширилися кадри навчання російських кораблів у Баренцовім морі.

І в Чорному - поблизу Криму. А ще - винищувачів Су-35, які Москва перекидає для тренувань до Білорусі. Демонструє воєнну міць і Захід. Данія показала свої військові судна, приведені у бойову готовність. А Фінляндія - екстрені навчання військовиків у Гельсінкі, про які оголосила напередодні.

Через три з половиною години зустріч мала б завершитися, та затяглася на довше. Головне запитання з боку Москви, за джерелами Єлісейського палацу, - це визначення дати проведення Україною переговорів із бойовиками про "особливий статус Донбасу". Вимога, яку Київ донині офіційно відхиляв. Чи досягнуть сторони якихось домовленостей. І чи будуть їх потім виконувати - питання без відповіді. Та хай яким буде результат, Франція і Німеччина налаштовані підтримувати нормандський формат активним.

Еммануель Макрон, Президент Франції:

Ви маєте рацію, коли кажете, що результати норманських перемов не відповідають очікуванням, які Франція і Німеччина на них покладають. Однак відмовитися від цього формату - означало б визнати, що політичне рішення більше неможливе. Тому вважаю, що для нас важливо невтомно працювати над цими переговорами.

Наступним етапом має стати розмова французького президента з очільником Кремля. Еммануель Макрон напередодні повідомив, що планує подзвонити Путіну в пʼятницю, аби отримати розʼяснення щодо намірів Росії. І висловив сподівання, що така розмова увінчається - цитую - "вимогливим діалогом".