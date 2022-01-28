США нададуть Україні додаткову економічну допомогу - заявляє Білий дім. Пентагон каже про нову партію зброї. Українське Міноборони навіть повідомляє, скільки транспортних літаків чекає. А от Офісу Президента України і вітчизняному МЗС довелося спростовувати повідомлення CNN про розмову Байдена і Зеленського. Чому саме? І що такого сенсаційного повідомила кореспондентка телекомпанії? Дмитро Анопченко з'ясував усе у Вашингтоні.

Про можливість збільшення економічної допомоги для України заявляє Білий дім від імені Джо Байдена. Американська адміністрація повідомляє, що лише за останній рік Україні надали за різними програмами пів мільярда доларів - і розглядають можливість додаткової макроекономічної підтримки, аби не допустити кризи в українській економіці - в умовах нестабільності через імовірний напад.

Цю заяву Білий дім поширив за підсумками телефонної розмови Байдена і Зеленського, що тривала годину двадцять хвилин. І довкола неї справжній детектив. CNN із посиланням на неназваного українського високопосадовця повідомила, що, начебто, "розмова відбувалася недобре" - це заголовок новини, яка, подивіться, і досі на сайті. Телекомпанія передає, що у Вашингтоні й Києві не згодні з оцінками імовірності російської атаки.

Байден начебто сказав, що напад невідворотний, і станеться він у лютому, коли замерзне ґрунт. А його український співрозмовник, за даними CNN, нібито переконував, що загроза завищена. Це - фабула. Далі - шквал спростувань. "Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності" - пише речник президента Зеленського; "повідомлення ЗМІ стосовно якогось конфлікту, що стався вчора, є недостовірними", - переконує очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба.

Є вже коментарі з американського боку; тут трішки інша версія. Зокрема, за словами речниці Ради нацбезпеки США, Байден справді говорив, що є висока імовірність нападу на Україну саме в лютому, але решта подробиць - неправдиві. Зараз складно сказати, що саме сталося: витік, помилка чи інформаційна спецоперація, жертвою якої стало впливове ЗМІ. Кореспондентка CNN при Білому домі видалила свій допис щодо цього - і не виходить на зв'язок; ясності немає, і всі чекають офіційної позиції Білого дому і чіткого пояснення від речниці Байдена Джен Псакі. Лунають навіть вимоги оприлюднити стенограму розмови.

Далі - про події, навколо яких немає плутанини. Пентагон заявляє, що США готують до відправлення в Україну і оборонні, і наступальні засоби - у рамках нового пакету допомоги. Речник військового відомства Джон Кірбі не повідомляє, яка саме буде зброя, але каже – "Вашингтон робить усе необхідне, аби прискорити постачання".

РБК-Україна із посиланням на вітчизняне Міноборони дає ширшу інформацію: Україна очікує від США 45 літаків із військовою допомогою, чотири з них уже прибули. І це - за даними співрозмовників агентства, будуть "військові вантажі на 200 мільйонів доларів - зокрема, протитанкова зброя і засоби контрбатарейної боротьби".

Ще з важливих новин: уже наступного понеділка Сполучені Штати просять скликати Раду безпеки ООН саме з українського питання. Щоб докладно обговорити ситуацію на кордоні - зокрема, скупчення військ. Говорять про це і в Білому домі.

Під час останнього брифінгу прессекретаря президента пролунало: "оцінки США щодо можливості російського вторгнення в Україну не змінилися" і напад "може статися в будь-який момент".

Ще з минулого тижня ми бачимо підготовку та нарощування сил на кордоні - і вторгнення може статися будь-якої миті.

І тут варто звернути увагу на обіцянку, яку дала заступниця Держсекретаря Торія Нуланд. Вийшовши до преси у Держдепі, дипломат сказала: "буду відвертою, якщо Росія вторгнеться в Україну, - "Північний потік-2" буде зупинено". І в очах американської адміністрації це дуже серйозний стримувальний фактор.