В пятницу, 28 января, ходе заседания суда нацгвардеец Артемий Рябчук, причастный к массовому расстрелу сослуживцев на территории завода "Южмаш", признал свою вину и извинился.

Об этом пишет hromadske.

Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью признаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ту ночь… Моя единственная просьба не отправлять меня на гауптвахту, а отправить в СИЗО.

Напомним, 27 января командующий Национальной гвардией Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с трагедией на заводе "Южмаш" в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук открыл по сослуживцам огонь из автомата, а затем сбежал с оружием. Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.

Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.

Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.

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