Ніякої готівки, тільки смартфон або картка. Діджиталізація дійшла ..до транспорту. Бо нардепи проголосували у першому читанні законопроєкт, яким електронні квитки прирівнюються до паперових.

Чи зручно це - у киян питала Валерія Коломієць. А також вона зібрала думки експертів, як ініціативу можна поліпшити.

Валерія Коломієць, кореспондентка:

Будь-як, але не готівкою. Паперові гроші для поїздки в транспорті більше не потрібні. Бо розрахуватися можна додатком у смартфоні, пластиковою карткою "Київ цифровий" або ж карткою киянина. Одноразовий паперовий квиток можна буде придбати лише в касі.

Ініціатива не нова. Тестують транспортний "діджитал" уже не перший рік. А цього тижня законопроєкт ухвалили в першому читанні.

Мустафа Найєм, заступник міністра інфраструктури:

Законопроект має допомогти по факту відійти від тої форми, яка зараз є застаріла і квитків, і електронних квитків і переходити вже до умов належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському і пасажирському транспорті.

Кияни такими новаціями переважно задоволені. Охоче прикладають свої картки та смартфони до зчитувальних приладів. Кажуть, так платити зручніше, аніж готівкою.

-Мне гораздо удобнее телефоном, потому что я не люблю наличные деньги, поэтому мне удобно как раз через телефон.

-Я користуюсь карткою "Київ цифровий", вона відносно нова в мене, але зручніше набагато, ніж готівкою розплачуватись.

Експерти ініціативу теж підтримують, але кажуть - законопроєкт потребує допрацювання. Бо ж Україна лише починає свій шлях діджиталізації.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:

Нигде нету, мы не имеем ни одного города у нас в стране, где массово в полном обьеме так как этого требует экономика и реальное положение вещей в траснпорте нигде не внедрен электронный билет. Поэтому наши системы вытупают за то, чтобы мы сделали эту систему доступной на общенациональном уровне. С единым банком, который будет обслуживать и предоставлять карточки населению.

Чи дослухаються пропозицій депутати, побачимо вже під час другого читання.