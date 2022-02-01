В Украине за прошлые сутки, 31 января, зафиксировано 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 056, медработников - 337). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



65 655 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 23278 человек, вторую дозу - 25525 человек, дополнительную дозу получили 480 человек, бустерную дозу - 16372 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2 069 человек;

летальных случаев - 192;

выздоровели - 8 835 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 095 263 человека;

выздоровели - 3 631 580 человек;

летальных исходов - 100 395

проведено ПЦР-тестов - 18 113 574.

С начала вакцинальной кампании привито 15 347 953 человека, из них получили первую дозу – 15 347 951 человек, получили две дозы – 14 645 012 человек, получили дополнительную дозу – 17 175 человек, бустерную дозу – 356 098 человек. В общей сложности проведено 30 366 236 прививок.

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Кроме того, в Британии ученые нашли новый симптом штамма коронавируса "Омикрон", который поражает уши. Боль или звон в ушах - симптом, на который часто жаловались инфицированные британцы. Они делились своими симптомами в специальном приложении.

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