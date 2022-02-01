ГБР проводит обыск у бывшего руководителя "Нафтогаза" Коболева - СМИ [ Редактировать ]
Представители Государственного бюро расследований привлечены к обыскам, проводимым у бывшего главы правления крупнейшей национальной украинской компании НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.
Как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, обыск сейчас идет по месту работы и месту жительства экс-руководителя.
Стоит отметить, что в настоящее время официальной информации о проведении обысков во владениях чиновника от пресс-службы Государственного бюро расследований обнародовано не было.
Сообщается, что представители ведомства в эти часы находятся дома у Коболева.
Андрей Коболев состоял в должности главы правления компании НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года и был уволен 28 апреля 2021 года, после чего его кресло занял Юрий Витренко.
Как ранее сообщали, Кабмин опубликовал решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Официальная причина - его неудовлетворительная работа на этом посту.
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