Представители Государственного бюро расследований привлечены к обыскам, проводимым у бывшего главы правления крупнейшей национальной украинской компании НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, обыск сейчас идет по месту работы и месту жительства экс-руководителя.

Стоит отметить, что в настоящее время официальной информации о проведении обысков во владениях чиновника от пресс-службы Государственного бюро расследований обнародовано не было.

Сообщается, что представители ведомства в эти часы находятся дома у Коболева.

Андрей Коболев состоял в должности главы правления компании НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года и был уволен 28 апреля 2021 года, после чего его кресло занял Юрий Витренко.

Как ранее сообщали, Кабмин опубликовал решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Официальная причина - его неудовлетворительная работа на этом посту.

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