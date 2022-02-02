Знищено курдські тренувальні табори, підземні тунелі та сховища боєприпасів, а також "чимало" курдських армійців - заявили в турецькому Міноборони. Втім, скільки саме - не уточнили.

Іракське військове керівництво різко засудило турецькі авіа-удари по своїй території, мовляв, це порушення повітряного простору Іраку.

Нагадаю, збройний конфлікт між Туреччиною та силами курдів, що прагнуть створити власну державу, триває з 84-го року. Відтоді вже загинуло понад 40 тисяч людей.