Туреччина завдала серію авіаударів по позиціях курдів у Сирії та Іраку [ Редактировать ]
Знищено курдські тренувальні табори, підземні тунелі та сховища боєприпасів, а також "чимало" курдських армійців - заявили в турецькому Міноборони. Втім, скільки саме - не уточнили.
Іракське військове керівництво різко засудило турецькі авіа-удари по своїй території, мовляв, це порушення повітряного простору Іраку.
Нагадаю, збройний конфлікт між Туреччиною та силами курдів, що прагнуть створити власну державу, триває з 84-го року. Відтоді вже загинуло понад 40 тисяч людей.
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