Программу "еПоддержка" расширили [ Редактировать ]
В среду, 2 февраля, Кабинет министров Украины расширил действие программы "еПоддержка", по которой украинцы получают тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса.
С 7 февраля получить тысячу смогут граждане от 14 лет.
Также расширен перечень услуг, которые можно оплатить с помощью этих средств, - за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.
Установлено, что тысяча гривен предоставляется для приобретения в безналичной форме:
- услуг в сферах культуры,
- образования (в том числе оплата получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений),
- физической культуры и спорта,
- внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом,
- для приобретения книг, печатных средств массовой информации,
- товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий,
- для приобретения получателями помощи в возрасте от 60 лет лекарственных средств.
Вскоре правительство планирует расширить программу и разрешить вакцинированным людям с инвалидностью 1-2 групп расходовать средства программы на лекарственные средства, а затем – оплату коммунальных услуг, когда такая опция будет подключена к программе.
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