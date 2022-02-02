В среду, 2 февраля, Кабинет министров Украины расширил действие программы "еПоддержка", по которой украинцы получают тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса.

С 7 февраля получить тысячу смогут граждане от 14 лет.

Также расширен перечень услуг, которые можно оплатить с помощью этих средств, - за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Установлено, что тысяча гривен предоставляется для приобретения в безналичной форме:

услуг в сферах культуры,

образования (в том числе оплата получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений),

физической культуры и спорта,

внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом,

для приобретения книг, печатных средств массовой информации,

товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий,

для приобретения получателями помощи в возрасте от 60 лет лекарственных средств.

Вскоре правительство планирует расширить программу и разрешить вакцинированным людям с инвалидностью 1-2 групп расходовать средства программы на лекарственные средства, а затем – оплату коммунальных услуг, когда такая опция будет подключена к программе.

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Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

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