В Мелитополе водитель маршрутки умер прямо за рулем (фото) [ Редактировать ]
Источник: Министерство здравоохранения Украины
В Мелитополе Запорожской области за рулем умер водитель маршрутного такси. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".
Трагедия произошла утром 2 февраля в центре города на остановке общественного транспорта, что на улице Героев Украины.
Очевидцы утверждают, что водителю, который ехал с ул. Белякова в сторону Н. Мелитополя, внезапно стало плохо с сердцем. Во время рейса в маршрутке находилось 2-3 пассажира. Один из пассажиров вызвал "скорую", водитель принял какую-то таблетку.
Прибывшие по вызову медики пытались реанимировать 65-летнего мужчину, но их усилия оказались тщетными. Судя по всему, оторвался тромб.
Директор транспортного предприятия, на котором работал умерший, утверждает, что сотрудник работал чуть менее месяца и на здоровье никогда не жаловался.
Он не исключил, что внезапную смерть водителя мог спровоцировать конфликт с велосипедистом, который не пропустил маршрутку при повороте на светофоре, и зацепил колесом бампер. Это вызвало острую перебранку водителя с велосипедистом. Буквально после этого мужчине стало плохо.
В полиции заявили, что тело умершего направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая и установит причину смерти.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Мелитополе в страшном ДТП погиб полицейский с женой.
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