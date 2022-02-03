В Ривненской области во время урока внезапно скончалась ученица 4 класса средней школы имени Катерины Хомич Высоцкого сельского совета Анна Федорова.

Об этом сообщила специалист сектора образования, молодежи и спорта Высоцкой местной общины Светлана Постоева.

Педагог уточнила, что у девочки остановилось сердце. У Анны осталась сестра-близняшка Екатерина.

Ранее "Подробности" сообщали о трагедии на Волыни. Там школьники на перемене побежали на реку, где 13-летний мальчик провалился под лед. Ему пыталась помочь проходившая мимо женщина, а одноклассники перепугались и убежали на урок.