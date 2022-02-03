Под Ривне на уроке умерла школьница [ Редактировать ]
Источник: Министерство здравоохранения Украины
В Ривненской области во время урока внезапно скончалась ученица 4 класса средней школы имени Катерины Хомич Высоцкого сельского совета Анна Федорова.
Об этом сообщила специалист сектора образования, молодежи и спорта Высоцкой местной общины Светлана Постоева.
Педагог уточнила, что у девочки остановилось сердце. У Анны осталась сестра-близняшка Екатерина.
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