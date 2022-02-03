Водночас, у Міністерстві оборони, після аналізу останніх даних розвідки, запевняють, що наразі не бачать прямої загрози вторгнення з території Росії чи Білорусі. Про це на брифінгу повідомив очільник відомства Олексій Резніков.

Олексій Резніков, міністр оборони України: