У Міноборони запевняють, що наразі не бачать прямої загрози вторгнення [ Редактировать ]
Водночас, у Міністерстві оборони, після аналізу останніх даних розвідки, запевняють, що наразі не бачать прямої загрози вторгнення з території Росії чи Білорусі. Про це на брифінгу повідомив очільник відомства Олексій Резніков.
Олексій Резніков, міністр оборони України:
Українська розвідка уважно спостерігає за переміщенням сил РФ. Фіксує всі зміни і порівнює їх з даними розвідки наших країн партнерів. Сьогодні ми також на кордонах з РФ та Білоруссю не спостерігаємо формування якихось ударних угрупувань. Ймовірність ескалації на сьогоднішній день розглядається як низька.
по теме
Інших подробиць візиту канадської міністерки наразі не повідомляють.
У рамках військової допомоги, до України доправили, зокрема, протитанкові ракетні комплекси та гранатомети.
Минулого тижня Оттава вирішила продовжити свою військову навчальну місію в Україні ще на три роки та збільшити її склад.
Аніту Ананд на летовищі зустрів заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук.
Ситуація біля українських кордонів майже така, як і торік навесні. Близько ста тридцяти тисяч російських вояків. Та й техніки побільшало ненабагато,- запевняє міністр оборони.