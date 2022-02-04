В столице до конца 2022 года на дороги выедут электробусы, которые будут перевозить пассажиров по маршрутам. Об этом сообщает сервис государственных закупок Prozorro.

Таким образом, все электробусы должны быть выпущены в 2022 году, иметь низкий уровень пола в салоне, не менее 30 кресел и обязательно оборудованы кондиционером. Также планируется для электрических автобусов приобрести 13 зарядных станций. Общая стоимость электробусов и базовой инфраструктуры – 319,6 млн грн.

Отмечается, что на территории Украины функционирует лишь одно предприятие, где производят такой транспорт - львовский завод "Электротранс". Предприятие входит в концерн "Электрон". Свой первый электробус с запасом хода в 220 км львовяне показали еще в 2015 году. Известно, что из присутствующих Предприятие входит в концерн "Электрон". Свой первый электробус с запасом хода в 220 км львовяне показали еще в 2015 году.

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