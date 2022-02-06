Пік виплат за державним боргом у 2022 році буде у вересні, коли державі доведеться погасити євробонди на майже один мільярд доларів. Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів у програмі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

Найбільші зовнішні виплати будуть у вересні. До речі планувалося, що ми маємо виплатити мільярд доларів США. У звязку з з тим, що ми побачили, що ситуація на ринках зараз сприятлива, ми викупили частину наших облігацій. У нас була можливість - ми викупили. Тож зараз маємо можливість погасити менше.

Очільник Мінфіну додав, що погасити всі зобов'язання перед зовнішніми кредиторами дозволить фінансова підтримка з боку західних партнерів. У першу чергу уряд сподівається на США, ЄС і МВФ.

Зараз дійсно, ситуація для України на зовнішніх ринках несприятлива, через паніку, через інформаційні атаки інвестори неохоче купують наші єврооблігації. У зв'язку з цим ми змушені повністю змінити фокус на прямі запозичення від держав. Ми ведемо прямі перемовини з МВФ, з Європейською Комісією, зі Сполученими Штатами Америки. Канада уже надала нам підтримку. Про підтримку кажуть Франція, Німеччина.Тобто ми хочемо сформувати пул коштів, які дозволять нам задовольнити всі фінансові потреби цього року, щоб у нас навіть не було необхідності виходити на ринок.

Нагадаємо, що міністр фінансів Марченко розповів "Інтеру" про вплив загрози російського вторгнення на стабільність економіки.