Ермак выздоровел от коронавируса [ Редактировать ]
В понедельник, 7 февраля, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выздоровел от коронавируса.
Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинированный.
Глава Офиса президента призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.
Читайте также, Кабинет министров Украины утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 года. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет, документ предусматривает обязанность областных и КГГА обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних.
Кроме того, штамм корнавирусной инфекции "Омикрон" лабораторно подтвердили в 20 регионах Украины. Количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.
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