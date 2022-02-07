Артемий Рябчук убил пять человек

Сестра нацгвардейца Артемия Рябчука, который в ночь на 27 января расстрелял в Днепре на территории завода "Южмаш" своих сослуживцев, заявила, что у ее брата могли вымогать деньги. Об этом Юлия Рябчук рассказала в интервью бывшему народному депутату Игорю Мосийчуку.

По словам девушки, которая живет и работает в России, поведение ее 20-летнего брата во время службы в определенный момент сильно изменилось. В переписке с матерью за месяц до трагедии Артемий начал иначе изъясняться, и просил выслать денег.

Теперь, спустя время, Юлия пришла к выводу, что, скорее всего, телефон ее брата отобрали сослуживцы. Девушка считает, что именно они переписывались с матерью Артемия, выпрашивая деньги.

Кроме того, за месяц до трагедии Артемий перестал общаться со своим лучшим другом.

Напомним, что 28 января, в ходе заседания суда нацгвардеец Артемий Рябчук признал свою вину и извинился перед семьями погибших. Позже он отказался от всех показаний, заявив, что их "выбивали" принуждениями и угрозами.

Ранее "Подробности" опубликовали видео жестокого убийства на "Южмаше" и признание днепровского стрелка.