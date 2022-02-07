Сестра днепровского стрелка заявила, что сослуживцы отобрали у него телефон и вымогали деньги (видео) [ Редактировать ]
Артемий Рябчук убил пять человек
Сестра нацгвардейца Артемия Рябчука, который в ночь на 27 января расстрелял в Днепре на территории завода "Южмаш" своих сослуживцев, заявила, что у ее брата могли вымогать деньги. Об этом Юлия Рябчук рассказала в интервью бывшему народному депутату Игорю Мосийчуку.
По словам девушки, которая живет и работает в России, поведение ее 20-летнего брата во время службы в определенный момент сильно изменилось. В переписке с матерью за месяц до трагедии Артемий начал иначе изъясняться, и просил выслать денег.
Теперь, спустя время, Юлия пришла к выводу, что, скорее всего, телефон ее брата отобрали сослуживцы. Девушка считает, что именно они переписывались с матерью Артемия, выпрашивая деньги.
Кроме того, за месяц до трагедии Артемий перестал общаться со своим лучшим другом.
Напомним, что 28 января, в ходе заседания суда нацгвардеец Артемий Рябчук признал свою вину и извинился перед семьями погибших. Позже он отказался от всех показаний, заявив, что их "выбивали" принуждениями и угрозами.
Ранее "Подробности" опубликовали видео жестокого убийства на "Южмаше" и признание днепровского стрелка.
по теме
Попутним транспортом він виїхав за місто - приблизно на 20 кілометрів. Уже у місті Підгородньому хлопець попросив перехожих викликати поліцію.
В Днепре в ночь на четверг, 27 января, солдат-срочник расстрелял сослуживцев из автомата и скрылся. Введена полицейская спецоперация. Погибли пять человек: четверо военнослужащих и гражданская, еще пять человек получили ранения.
В среду, 2 февраля, один из пострадавших в стрельбе в Днепре пришел в сознание
Ігореві - 25. Того ранку він зазнав поранення в живіт. До лікарні його привезли в тяжкому стані, а вже сьогодні, каже хлопець, готовий стати на ноги.
У солдата Артемия Рябчука, причастного к массовому расстрелу сослуживцев на территории завода "Южмаш", появилась целая группа сторонников