У столиці провели курси з цивільної оборони: участь брали понад пів тисячі киян [ Редактировать ]
Цими днями по всій країні проводять курси з цивільного захисту. Напередодні такі вишколи відбувалися в столиці. Участь брали понад пів тисячі киян. Професійні вояки навчали їх надавати першу медичну допомогу та правилам поводження зі зброєю. Докладніше - далі в сюжеті.
Ірина на курсах уперше. Зброю до цього в руках ніколи не тримала. Утім, за кілька годин тренувань вже є перші результати.
Ірина, киянка:
Бо ці знання знадобляться, навіть якшо будуть чисто теоретичними.
Після теорії - практика. Спочатку новобранців навчають надавати першу медичну допомогу.
Ірина, киянка:
Бо коли ти готовий, коли в тебе готовий алгоритм дій і якісь навички поводження. То ти спокійніше реагуєш під час стресу.
Далі одна з найважливіших дисциплін - поводження з вогнепальною зброєю.
Ірина, киянка:
Опановуємо навички роботи зі зброєю. З макетом.
Автомати поки що бутафорні. Утім, аби засвоїти перші навички, цього достатньо. Бо навчають наразі не стріляти, а вміло й безпечно тримати зброю в руках. По-перше, щоб не направляти її на інших.
А це наступний етап - евакуація поранених. Помилки виправляють інструктори.
-А зачем ты за руки, если есть лямки? – Забыла. - За лямки бери.
Якщо ж доведеться стати до бою, а зброї немає, її можна зробити власноруч. Як от коктейль Молотова.
Олександр, інструктор:
Це найпростіший засіб. Можна в принципі за 50 грн спалити просто техніку вартістю в мільйон гривень.
Навички цивільної оборони, кажуть інструктори, мають бути так відточені, щоб людина застосовувала їх автоматично.
Андрій Білецький, лідер політичної партії "Національний корпус":
Що робити, як робити, мати можливість надати близьким, родичам, або, на приклад, постороннім людям, які постраждають, першу медичну допомогу. Це надзвичайно важливо. Тому тут різні рівні і абсолютно різні рівні підготовки, яка стосується не тільки армійської підготовки, але й також цивільної оборони і особлива увага приділена медичній підготовці.
Війна не ділитиме людей за статтю чи віком, тому до навчань залучають усіх охочих.
Владислав Соболевський, майор Національної гвардії України:
Бачу, насправді людей і зовсім молодих, і вже літніх - це, насправді, хороший показник. Всі готові битися за власну країну - іншої у нас немає. І, чи то будуть танки, чи якійсь проросійські сили в Україні і ми готові до всього.
-Слава Україні! Героям Слава!
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