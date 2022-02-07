Цими днями по всій країні проводять курси з цивільного захисту. Напередодні такі вишколи відбувалися в столиці. Участь брали понад пів тисячі киян. Професійні вояки навчали їх надавати першу медичну допомогу та правилам поводження зі зброєю. Докладніше - далі в сюжеті.

Ірина на курсах уперше. Зброю до цього в руках ніколи не тримала. Утім, за кілька годин тренувань вже є перші результати.

Ірина, киянка:

Бо ці знання знадобляться, навіть якшо будуть чисто теоретичними.

Після теорії - практика. Спочатку новобранців навчають надавати першу медичну допомогу.

Ірина, киянка:

Бо коли ти готовий, коли в тебе готовий алгоритм дій і якісь навички поводження. То ти спокійніше реагуєш під час стресу.

Далі одна з найважливіших дисциплін - поводження з вогнепальною зброєю.

Ірина, киянка:

Опановуємо навички роботи зі зброєю. З макетом.

Автомати поки що бутафорні. Утім, аби засвоїти перші навички, цього достатньо. Бо навчають наразі не стріляти, а вміло й безпечно тримати зброю в руках. По-перше, щоб не направляти її на інших.

А це наступний етап - евакуація поранених. Помилки виправляють інструктори.

-А зачем ты за руки, если есть лямки? – Забыла. - За лямки бери.

Якщо ж доведеться стати до бою, а зброї немає, її можна зробити власноруч. Як от коктейль Молотова.

Олександр, інструктор:

Це найпростіший засіб. Можна в принципі за 50 грн спалити просто техніку вартістю в мільйон гривень.

Навички цивільної оборони, кажуть інструктори, мають бути так відточені, щоб людина застосовувала їх автоматично.

Андрій Білецький, лідер політичної партії "Національний корпус":

Що робити, як робити, мати можливість надати близьким, родичам, або, на приклад, постороннім людям, які постраждають, першу медичну допомогу. Це надзвичайно важливо. Тому тут різні рівні і абсолютно різні рівні підготовки, яка стосується не тільки армійської підготовки, але й також цивільної оборони і особлива увага приділена медичній підготовці.

Війна не ділитиме людей за статтю чи віком, тому до навчань залучають усіх охочих.

Владислав Соболевський, майор Національної гвардії України:

Бачу, насправді людей і зовсім молодих, і вже літніх - це, насправді, хороший показник. Всі готові битися за власну країну - іншої у нас немає. І, чи то будуть танки, чи якійсь проросійські сили в Україні і ми готові до всього.