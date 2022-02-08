"Найближчі дні будуть вирішальними" у питанні деескалації на українських кордонах. Про це заявив Еммануель Макрон за підсумками зустрічі з Володимиром Путіним у Москві. Французький президент відзначив, що обговорив з колегою конкретні кроки та гарантії безпеки задля зниження напруження. І ця дискусія триватиме і за участі Європи та США. Окрім того, Макрон висловив готовність у межах нормандського формату продовжувати зусилля для довгострокового врегулювання на Донбасі. Сьогодні ж французький керманич прибуде до Києва, де зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Еммануель Макрон, президент Франції: