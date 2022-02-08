Найближчі дні будуть вирішальними у питанні деескалації - Еммануель Макрон [ Редактировать ]
"Найближчі дні будуть вирішальними" у питанні деескалації на українських кордонах. Про це заявив Еммануель Макрон за підсумками зустрічі з Володимиром Путіним у Москві. Французький президент відзначив, що обговорив з колегою конкретні кроки та гарантії безпеки задля зниження напруження. І ця дискусія триватиме і за участі Європи та США. Окрім того, Макрон висловив готовність у межах нормандського формату продовжувати зусилля для довгострокового врегулювання на Донбасі. Сьогодні ж французький керманич прибуде до Києва, де зустрінеться з Володимиром Зеленським.
Еммануель Макрон, президент Франції:
Мій пріоритет - короткострокова військова стабільність, без провокацій та ескалації. Це головна причина мого візиту сюди й в Київ. Виходячи з цього і має тривати діалог, який розпочали усі задіяні сторони - НАТО, Сполучені Штати, європейці, щоби ми могли знайти рішення на перспективу. З якою метою? Задля загальної безпеки.
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