Рекордні хуртовини зафіксували у кількох японських префектурах [ Редактировать ]
Рекордні хуртовини у кількох японських префектурах. Так, у місті Майбара - намело 62 сантиметри снігу, а в Саппоро - 60. Ці завірюхи для регіонів - найбільші за всю історію спостережень. Через це - в містах частково паралізований рух транспорту. Тамтешні метеорологи попередили жителів про сходження лавин і закликали - за можливості - не виходити з домівок.
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Рекордна кількість снігу випала в кількох японських префектурах. Так, у місті Майбара - намело 62 сантиметри снігу, а в Саппоро - 60.
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