В среду, 9 февраля, в Запорожье водитель ИЖ 2717-90 сбил двух 15-летних девушек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом информировали в Нацполиции.

Девочек госпитализировали.

Как сообщается, у остановки общественного транспорта "Цимежь" две подростки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

29-летний водитель не свернул в сторону и сбил пешеходов. Девочки получили множественные травмы, их увезли в больницу.

В крови водителя, сбившего детей, обнаружили наркотики - установлен факт употребления марихуаны. Мужчина задержан.

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