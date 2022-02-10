В Запорожье мужчина под "под наркотиками" сбил школьниц на пешеходном переходе [ Редактировать ]
В среду, 9 февраля, в Запорожье водитель ИЖ 2717-90 сбил двух 15-летних девушек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом информировали в Нацполиции.
Девочек госпитализировали.
Как сообщается, у остановки общественного транспорта "Цимежь" две подростки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
29-летний водитель не свернул в сторону и сбил пешеходов. Девочки получили множественные травмы, их увезли в больницу.
В крови водителя, сбившего детей, обнаружили наркотики - установлен факт употребления марихуаны. Мужчина задержан.
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Кроме того, в столице полицейский автомобиль-фантом Skoda Kodiaq попал в аварию, столкнувшись с элитным внедорожником Lexus. проблесковые сигналы снаружи и тем более специализированное оборудование видеофиксации в салоне не пострадало.
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