Якщо гаманці лікарів і медсестер поповнилися, то рахунок лікарні геть спорожнів.

Зарплата в кредит. Керівник лікарні на Хмельниччині взяв позику в банку, щоб розрахуватися з працівниками. Бо грошей від НацCлужби здоров'я так і не дочекалися. Скільки заборгували медикам? І як лікарня повертатиме позику? Дізнавалися наші кореспонденти.

-Було 5700 десь була ставка. А зараз одержали десять тисяч сімсот тридцять дві гривні.

Старша медсестра Тамара Болотіна радіє своїй удвічі збільшеній зарплатні за січень. Каже: з нетерпінням на неї чекала, бо читала постанову Кабміну.

Тамара Болотіна, старша медична сестра Славутської міської лікарні:

Місяць закінчився - грошей не видавали, а потім нам видали з невеликою затримкою в декілька днів, видали зарплату. Получили підвищену заробітну плату і всі задоволені.

Підвищену зарплату в цій лікарні отримали й лікарі. Їм уряд обіцяв не менше ніж двадцять тисяч гривень.

Юлія Соколова, завідувачка дитячого відділення Славутської міської лікарні:

З огляду на вирахувані податки, лікарі отримали 16 тисяч, усі однаково отримали. Ми сподіваємося, що будуть враховані наші стаж роботи, категорія роботи, складність, напруженість, вислуга років. Тому що вирівняти всіх однією зарплатою - це також неправильно. Навіть, якщо вона підвищена, але навантаження та внесок кожного співробітника різний.

Якщо гаманці лікарів і медсестер поповнилися, то рахунок лікарні геть спорожнів. Щоб віддати людям зароблене, її керівник, каже, змушений був звернутися в банк і взяти кредит майже на два мільйони гривень.

Леонід Радзивілюк, директор Славутської міської лікарні:

Я не хотів входити в заборгованість. В мене з минулого року відкрита кредитна лінія по овердрафту Ощадного банку - я скористався нею. Я надіюся, що воно оце все питання зара влаштується і все, просто в мене не вистачало коштів.

У мерії пояснюють: погодили позику, бо Національна служба здоров'я цього року не дала Славутській лікарні ще жодної копійки. Як виявилося, договори із закладом досі не укладені.

Ігор Піголь, заступник міського голови Славути:

Це абсолютно без ніяких застав. Зроблено це тому, щоб не порушувати законодавство. Тому що 7-ме лютого був крайній термін, коли керівник зобов'язаний заплатити своїм працівникам кошти. Коштів не було. Відповідно було прийняте таке рішення.

У Нацслужбі здоров'я запевняють: над договорами працюють. Кажуть: лікарня надто пізно цьогоріч подала їх на контрактування, бо мала проблеми з угодами підрядників, термін дії яких сплив.

Тетяна Бойко, заступник голови Національної служби здоров'я України:

Лише другого лютого заклад до НСЗУ нові договори з підрядниками, а після цього ми почали формувати договори і укладати з ними договори. Тобто наразі, на сьогоднішній день, на цей момент ми підтвердили відповідність вимогам по 18-ти пакетам послуг і заклад очікує на підписання договору. Загалом сума цього договору буде трохи більша ніж 113,4 мільйонів гривень на рік.

Київ обіцяє перерахувати кошти, щойно сформує новий договір. У Славутській лікарні сподіваються, що гроші не забаряться. Адже кредит короткостроковий. І борг треба якнайшвидше повернути.