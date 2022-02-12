Президент Туркменістану йде у відставку [ Редактировать ]
Дав дорогу молодим. Президент Туркменістану Ґурбанґули Бердимухамедов йде у відставку. На позачерговому засіданні верхньої палати парламенту заявив: звільняє дорогу до державного управління молодим керівникам.
Опісля Центральна виборча комісія призначила дату дострокових виборів. Волевиявлення відбудеться 12-го березня. Зазначу, Бердимухамедов керував Туркменістаном останні 15 років.
Тамтешні ЗМІ припускають: наступним очільником країни може стати його син Сердар.
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