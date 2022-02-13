Воздушное пространство над территорией Украины остается открытым, но с 14 до 19 февраля украинские власти рекомендует авиакомпаниям не выполнять полеты над частью Черного моря. Это связано с тем, что Россия запланировала военные учения. Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха", обслуживающего украинское воздушное пространство.

С завтрашнего дня (14 февраля - ред.) авиакомпаниям рекомендуется не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом сложившейся ситуации. Отметим, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты в зоне Черного и Азовского моря. Воздушное пространство над территорией Украины в настоящее время открыто и доступно для планирования полетов.

Россия ранее выпустила предупреждение NOTAM (извещения летному составу - ред.) о том, что с 14 по 19 февраля несколько зон вокруг Крымского полуострова будут считаться опасными для полетов, поскольку там будут проходить военные учения и ракетные стрельбы.

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По информации СМИ, в учениях примут участие больше 30 военных кораблей, в том числе фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и корабли противоминной обороны.

МИД Украины выразил протест из-за артиллерийских и ракетных учений России на Черном и Азовском морях. В плане учений не предусмотрен проход для торговых судов в акваторию морей, что может вызвать ряд экономических проблем для Украины.

Напомним, что Министерство инфраструктуры сообщило, что небо над Украиной остается открытым, а власти не принимали решения по закрытию воздушного пространства.

Между тем сообщается, что международные страховые компании, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высокого риска начала боевых действий.