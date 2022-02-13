І хоч українців серед номінантів на "Оскар" немає, вже за три місяці ми зможемо позмагатись за інший трофей - Євробачення.

У національному відборі перемогла співачка Аліна Паш. Тож на початку травня в італійський Турин вона - привезе "Тіні забутих предків". І традиційно відбір на Євробачення не обійшовся без скандалу. Аліні Паш згадали виступ в Криму 2015 року. І вимагали її дискваліфікувати. Сама співачка заявила, що їздила на півострів - на приватний виступ і законно - через офіційну адмінмежу.