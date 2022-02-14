Рада ЄС затвердила макрофінансову допомогу Україні [ Редактировать ]
Європарламент сьогодні збереться, щоб ухвалити надання Україні макрофінансової допомоги на тлі загрози вторгнення РФ.
Засідання, на порядку денному якого лише українське питання, має розпочатись о 19 годині за київським часом. Результат голосування обіцяють оприлюднити завтра. У разі ухвалення Україна отримає від ЄС мільярд 200 мільйонів євро. Кошти мають надійти двома траншами по 600 мільйонів євро кожен. Передання грошей уже затвердила Рада ЄС.
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