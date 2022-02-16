В Мюнхене стартует конференция по безопасности Источник: ТАСС

Министры иностранных дел Группы семи (G7) на этой неделе планируют провести срочную встречу в Германии. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Предполагается, что встреча глав внешнеполитических ведомств G7 пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По данным правительственных источников агентства, темой встречи должна стать ситуация вокруг Украины.

В Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля, примут участие 35 глав государств. Ожидается, что США будут представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, германскую делегацию возглавит канцлер Олаф Шольц. Также ожидается участие в конференции президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что президент США Джо Байден пообещал остановить "Северный поток-2" в случае нападения на Украину.