Главы МИД G7 проведут в Германии срочную встречу по Украине [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Министры иностранных дел Группы семи (G7) на этой неделе планируют провести срочную встречу в Германии. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.
Предполагается, что встреча глав внешнеполитических ведомств G7 пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По данным правительственных источников агентства, темой встречи должна стать ситуация вокруг Украины.
В Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля, примут участие 35 глав государств. Ожидается, что США будут представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, германскую делегацию возглавит канцлер Олаф Шольц. Также ожидается участие в конференции президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, что президент США Джо Байден пообещал остановить "Северный поток-2" в случае нападения на Украину.
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