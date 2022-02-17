Работу Twitter "парализовал" масштабный системный сбой [ Редактировать ]
В работе социальной сети Twitter произошел сбой, вследствие которого граждане ряда стран ощутили проблемы. Об этом сообщает сервис Downdetector.
Таким образом, большинство пользователей жалуются на проблемы с работой сайта. В частности, при переходе на личную страницу или основную ленту Twitter появляется сообщение "Что-то пошло не так. Попробуйте перезагрузить страницу".
Отмечается, что наибольшее число жалоб поступило из США, Великобритании, Германии и Франции. При этом проблемы наблюдались и у пользователей из Украины.
Читайте также, в пятницу вечером, 11 февраля, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Проблемы ощутили пользователи из Соединенных Штатов, Британии и ряда других стран, включая Украину, пользователи по больше части жалуются на проблемы с работой сайта и приложения.
Кроме того, у пользователей мобильного оператора "Киевстар" возникли проблемы. Клиенты жалуются, что не могут совершать звонки, а деньги не зачисляются на счет, не работает мобильное приложение, невозможно связаться с оператором.
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