Італійський Турин почує українську "Стефанію" [ Редактировать ]
Італійський Турин почує українську "Стефанію"! Нашу країну на Євробаченні представлятиме гурт "Калуш Оркестра". Музиканти на етапі підписання документів із Суспільним мовником. Гурт посів друге місце у Нацвідборі і замінить Аліну Паш. Співачку після перемоги дискваліфікували - за поїздку до анексованого Криму і фальшиві документи від прикордонників. Через цей скандал Наглядова рада Суспільного задовольнила відставку і члена журі нацвідбору Ярослава Лодигіна.
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