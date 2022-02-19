Україна зараз у "безпековому вакуумі". Про це у Мюнхені заявив президент Володимир Зеленський. І дорікнув Заходу за нечітку позицію щодо України в НАТО. І терміново закликав ініціювати переговори учасників Будапештського меморандуму. Україна, Росія, США та Велика Британія щодо гарантій безпеки. Бо домовленості, каже глава держави - не працюють.

Які шанси, що країни-підписанти таки сядуть за стіл переговорів. І які ще сьогодні лунали заяви в Мюнхені? Тетяна Логунова - розкаже більше.

У тому, що Україна буде на порядку денному Мюнхенської безпекової конференції, - не сумнівався ніхто. Та уже з перших хвилин роботи форуму стало зрозуміло - ця тема головна. Тож усі лідери говорили про ймовірний напад Росії на Україну та його наслідки.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Розміщення ста тисяч солдатів біля кордонів України - абсолютно невиправдано. Росія підняла питання можливого вступу України до НАТО до рівня casus belli. Це парадокс, адже жодного рішення щодо цього не ухвалювалося. Будь-яке порушення територіальної цілісності України матиме для Росії серйозні наслідки: політичні, економічні та геостратегічні.

Урсула фон дер Ляєн, очільниця Єврокомісії:

Світ спостерігає за найбільшим нарощуванням військ на європейській землі з найтемніших днів Холодної Війни. Події цих днів можуть змінити весь міжнародний порядок. Сильний Європейський Союз не може залежати від постачальника енергоресурсів, який загрожує розпочати війну на нашому континенті.

Камала Гарріс, віцепрезидент США:

Я можу сказати з абсолютною впевненістю: якщо Росія піде на подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками і партнерами запровадять безпрецедентні економічні санкції. Вони будуть швидкими, суворими та єдиними. Й націленими на російські фінансові інституції і основні галузі промисловості.

У кулуарах конференції - від ранку активно обговорювали виступ президента США. Напередодні пізно ввечері Джо Байден заявив - він вважає, що Володимир Путін ухвалив рішення про напад на Україну. Американські ЗМІ повідомили - Вашингтон намагається вмовити українського президента скасувати заплановану поїздку до Німеччини і залишитися вдома.

Правда це чи вигадка - достеменно невідомо. У будь-якому разі, Володимир Зеленський вирішив летіти до Німеччини. Буквально на один день: зранку туди, ввечері назад.

Візит до Мюнхена Зеленський почав з двосторонніх зустрічей. На полях безпекової конференції він говорив з британським прем'єром Борисом Джонсоном та віцепрезидентом США Камалою Гарріс. Після перемов із партнерами - президент України виступив на форумі.

Володимир Зеленський, президент України:

Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати. А Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза.

Зеленський закликав негайно розблокувати переговорний процес. Запевнив - Київ повертатиме Крим і Донбас винятково у дипломатичний спосіб. І дорікнув Заходу - за неготовність дати чітку відповідь щодо перспектив членства України в ЄС та НАТО.

Володимир Зеленський, президент України:

Нам кажуть - двері відкриті. Але поки що: стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити - скажіть чесно. Відкриті двері це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками не закриті питання.

У Мюнхені президент згадав про Будапештський меморандум.

Володимир Зеленський, президент України:

За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Цієї зброї у нас немає, безпеки у нас немає також. Дещо є, є право! Право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру. З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Тричі і безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте.

І повідомив - Україна ініціює проведення консультацій держав-гарантів.