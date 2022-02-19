У Києві відбулись навчання з надання першої меддопомоги [ Редактировать ]
Як надавати першу меддопомогу - сьогодні навчали містян і в Києві. Організував тренінг мер столиці Віталій Кличко. Фахівці кажуть, вишкіл насамперед спрямований, щоби люди в екстремальній ситуації не розгубилися і діяли злагоджено.
Олег Петровець, речник партії "Удар Віталія Кличка":
Наше головне завдання - це щоби громадянське суспільство в нинішній ситуації було спокійним і чітко знало перелік дій. Як діяти в конкретній ситуації. Тому ми зараз і спрямовуємо на це свої сили й свої здібності залучаючи таких людей, які можуть поділитись такими цікавими знаннями.
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Він наголосив, що Україна має сильну армію і столиця всіляко підтримує процес формування тероборони й виділила вже 110 млн гривень для її фінансового забезпечення.
Він наголосив, що для стабільності ситуації та життєзабезпечення міста важливим є безперебійне енерго-, тепло- та водопостачання.
В среду, 2 февраля, мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что в столице накануне зафиксировали 2 499 новых случаев коронавируса
На вишкіл сьогодні - прийшли майже вісімсот містян. Організатори пообіцяли такі тренування влаштовувати щонайменше раз на місяць.
А щоб процес вступу був швидким і зручним, у кулуарах навіть організували пункт прийому заявок до бригади тероборони.
У Києві до меморіального комплексу - квіти поклав мер столиці Віталій Кличко. З нагоди роковин він пообіцяв - учасникам бойових дій в Афганістані, а також родичам загиблих - матеріальну допомогу.