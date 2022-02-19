Як надавати першу меддопомогу - сьогодні навчали містян і в Києві. Організував тренінг мер столиці Віталій Кличко. Фахівці кажуть, вишкіл насамперед спрямований, щоби люди в екстремальній ситуації не розгубилися і діяли злагоджено.

Олег Петровець, речник партії "Удар Віталія Кличка":

Наше головне завдання - це щоби громадянське суспільство в нинішній ситуації було спокійним і чітко знало перелік дій. Як діяти в конкретній ситуації. Тому ми зараз і спрямовуємо на це свої сили й свої здібності залучаючи таких людей, які можуть поділитись такими цікавими знаннями.