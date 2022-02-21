Священник УПЦ рассказал, как молиться, чтобы не допустить войну [ Редактировать ]
Человек должен обращаться к Богу с осознанием своего греховного падения и горячей верой. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом YouTube-каналу "Православная Церковь" рассказал заместитель главы Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук).
Священник привел слова пророка Давида: "Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50:19).
"Если человек обращается к Богу с осознанием своего греховного падения перед Лицом Божиим, если человек обращается с горячей верой и с упованием на великое милосердие Божие, то Господь не посрамит такой молитвы", - объяснил отец Лука.
Он привел слова философа Фомы Аквинского: "Молись так, как будто все зависит только от Бога, а действуй так, как будто все зависит только от тебя".
"Именно такая должна быть молитва, на которую возлагаем полностью все свое упование. Ведь мы мало на что можем повлиять и что изменить, но Творец неба и земли Всемогущий Господь может вмешаться услышав "горячий вопль" своих чад", - заключил архимандрит Лука (Винарчук).
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