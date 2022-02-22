Журналісти "Ройтерз" опублікували відео з військовою технікою в Донецьку [ Редактировать ]
У Донецьку вже зафіксували колони військової техніки - танки та БТРи. Відео опублікували журналісти "Ройтерз". На машинах не було розпізнавальних знаків і на околицях міста вони з'явилися сьогодні уночі - після заяви російського президента. Про переміщення техніки та вояків із центру Донецька в напрямку лінії розмежування, посилаючись на свідків, пишуть й інші видання. Та зазначають - за останні вісім років такої кількості військ на вулицях окупованого міста його мешканці не пригадують.
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