Про санкції проти Росії зараз говорить і ЄС, і Велика Британія, і Америка. На що саме готові піти? Про це докладно розкажуть наші кореспонденти з Брюсселя, Лондона й Вашингтона. А поки - пропоную подивитися матеріал - з чого ж усе почалося. Як Росія визнала незалежність псевдореспублік. І головне - в яких межах? Олена Логінова - далі.

Вечір понеділка. Екстрене засідання Радбезу Російської Федерації. Усе нагадує добре зрежисовану виставу у кремлівських декораціях. Члени РНБО один за одним просять Путіна допомогти "народу Донбасу" і визнати так звані Л/ДНР.

А директор Служби зовнішньої розвідки Наришкін входить у раж і дає маху: навіть підтримує входження квазі-республік у склад Федерації. Путін його виправляє. Мовляв, про це поки що не йдеться. І ухвалює рішення за результатами засідання:

Володимир Путін, Президент Росії:

Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.

Відповідні укази Путін підписує не відкладаючи.

У цей час, ввечері в понеділок, збирають термінове засідання Радбезу і в Україні.

Журналісти чекають на рішення. Засідання затягується, і ближче до 11-ої вечора на брифінг виходить секретар РНБО Олексій Данілов. І заявляє: режим роботи цього органу переведено у цілодобовий:

Олексій Данілов, секретар Ради Національної безпеки і оборони України:

Президент за необхідності найближчим часом збере знову всіх членів Ради нацбезпеки і оборони, ми засідання не закривали. Всі члени Ради нацбезпеки і оборони знаходяться на своїх робочих місцях. Сектор переведено в режим 24/7.

А президент проводить телефонні переговори із Джо Байденом і Борисом Джонсоном. А о другій ночі Володимир Зеленський оприлюднює офіційне звернення. У ньому закликає українців не піддаватися паніці. І дає оцінку рішенню Кремля:

Володимир Зеленський, Президент України:

Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках Нормандії. Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо.

Сьогодні зранку тривають переговори українського президента зі світовими лідерами. А в Росії - Держдума і Рада Федерації ратифікують договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" із псевдореспубліками ДНР/ЛНР. Одноголосно.

Вячеслав Володін, голова Держдуми Російської Федерації:

Федеральный закон принят единогласно. Давайте поздравим коллеги с принятием ратификации договоре о дружбе, сотрудничестве, взаимной помощи между Российской Федерации и Луганской народной республики.

І тепер головне питання - в яких кордонах Росія визнала незалежність так званих Л/ДНР? В Указах про це чіткого формулювання нема. Тож у Держдумі вже оголошують протилежні тези: голова комітету у справах СНД Калашніков заявляє, що псевдо-республіки будуть визнані у межах областей!

Тобто із частиною підконтрольних Україні територій! Заступниця голови комітету Думи з міжнародних справ Жукова це спростовує. Мовляв, Л/ДНР визнали в їхніх теперішніх межах. У російському МЗС заявляють, що рубіж проходитиме там, де влада самопроголошених республік здійснює свої повноваження.

Та всі ці розмиті формулювання означають одне: Росія залишає поле для подальшої ескалації та експансії. Сьогодні ватажки тамтешніх угруповань уже висловили свої претензії на всю територію Донецької та Луганської областей.