Як Росія визнала незалежність псевдореспублік та в яких межах [ Редактировать ]
Про санкції проти Росії зараз говорить і ЄС, і Велика Британія, і Америка. На що саме готові піти? Про це докладно розкажуть наші кореспонденти з Брюсселя, Лондона й Вашингтона. А поки - пропоную подивитися матеріал - з чого ж усе почалося. Як Росія визнала незалежність псевдореспублік. І головне - в яких межах? Олена Логінова - далі.
Вечір понеділка. Екстрене засідання Радбезу Російської Федерації. Усе нагадує добре зрежисовану виставу у кремлівських декораціях. Члени РНБО один за одним просять Путіна допомогти "народу Донбасу" і визнати так звані Л/ДНР.
А директор Служби зовнішньої розвідки Наришкін входить у раж і дає маху: навіть підтримує входження квазі-республік у склад Федерації. Путін його виправляє. Мовляв, про це поки що не йдеться. І ухвалює рішення за результатами засідання:
Володимир Путін, Президент Росії:
Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.
Відповідні укази Путін підписує не відкладаючи.
У цей час, ввечері в понеділок, збирають термінове засідання Радбезу і в Україні.
Журналісти чекають на рішення. Засідання затягується, і ближче до 11-ої вечора на брифінг виходить секретар РНБО Олексій Данілов. І заявляє: режим роботи цього органу переведено у цілодобовий:
Олексій Данілов, секретар Ради Національної безпеки і оборони України:
Президент за необхідності найближчим часом збере знову всіх членів Ради нацбезпеки і оборони, ми засідання не закривали. Всі члени Ради нацбезпеки і оборони знаходяться на своїх робочих місцях. Сектор переведено в режим 24/7.
А президент проводить телефонні переговори із Джо Байденом і Борисом Джонсоном. А о другій ночі Володимир Зеленський оприлюднює офіційне звернення. У ньому закликає українців не піддаватися паніці. І дає оцінку рішенню Кремля:
Володимир Зеленський, Президент України:
Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках Нормандії. Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо.
Сьогодні зранку тривають переговори українського президента зі світовими лідерами. А в Росії - Держдума і Рада Федерації ратифікують договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" із псевдореспубліками ДНР/ЛНР. Одноголосно.
Вячеслав Володін, голова Держдуми Російської Федерації:
Федеральный закон принят единогласно. Давайте поздравим коллеги с принятием ратификации договоре о дружбе, сотрудничестве, взаимной помощи между Российской Федерации и Луганской народной республики.
І тепер головне питання - в яких кордонах Росія визнала незалежність так званих Л/ДНР? В Указах про це чіткого формулювання нема. Тож у Держдумі вже оголошують протилежні тези: голова комітету у справах СНД Калашніков заявляє, що псевдо-республіки будуть визнані у межах областей!
Тобто із частиною підконтрольних Україні територій! Заступниця голови комітету Думи з міжнародних справ Жукова це спростовує. Мовляв, Л/ДНР визнали в їхніх теперішніх межах. У російському МЗС заявляють, що рубіж проходитиме там, де влада самопроголошених республік здійснює свої повноваження.
Та всі ці розмиті формулювання означають одне: Росія залишає поле для подальшої ескалації та експансії. Сьогодні ватажки тамтешніх угруповань уже висловили свої претензії на всю територію Донецької та Луганської областей.
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Путін заявив, що питання кордонів псевдореспублік мають вирішувати... київська влада з ватажками так званих Л/ДНР!
Це неприйнятно" і "це порушення міжнародного права". Такі фрази звучать у заявах і твітах чи не кожного західного лідера, який відреагував на проголошення Путіним незалежності ОРДЛО та введення туди російських військ.
Щодо Мінських угод - вони відходять на другий план, але Україна офіційно не каже, що вони більше не чинні, чи що від них відмовляться.
Таллінн обіцяє всебічну підтримку Україні. А у Києві тим часом не відкидають можливості розірвання дипломатичних відносин із Москвою. Про це заявив український президент.
Зеленський подякував усім, хто захищає Україну. І додав, що з такими людьми країна готова долати будь-які загрози, а також політичний і воєнний тиск.