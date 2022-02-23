У Нью-Йорку відбудеться засідання Генасамблеї ООН [ Редактировать ]
Питання тимчасово окупованих територій - на порядку денному 76 сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Засідання відбудеться сьогодні в Нью-Йорку. Україну представлятиме міністр закордонних справ. Виступ Дмитра Кулеби запланований на 17 годину за київським часом. Напередодні очільник вітчизняного зовнішньополітичного відомства зустрівся з президентом США Джо Байденом. Говорили про посилення санкцій проти РФ. З держсекретарем Ентоні Блінкеном та міністром оборони - Ллойдом Остіном - зосередилися на питанні військової допомоги Україні.
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