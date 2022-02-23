Яка для України ціна російської агресії? Чи зупинить Путіна перспектива вступу України до НАТО? Такі теми порушують зараз західні ЗМІ. Докладніше про те, як саме оглядачі аналізують ситуацію - розкаже Олена Абрамович.

"Найбільша загроза для Кремля в Україні - це західні ідеї, а не зброя". Із таким заголовком вийшла шпальта від аналітика Едварда Лукаса у британській газеті "The Times". Рух України до свободи, законності і стабільності підриває легітимність російського режиму,- пише автор. У той же час Захід не зміг продемонструвати дипломатичної сили і програв цей бій.

Едвард Лукас, для газети "The Times":

Кремль зумів блискуче замаскувати свої наміри. Люди, які ухвалюють рішення на Заході, введені в оману своїми розвідками; вони зосередилися хоч і на жахливій, але все ж таки малоймовірній перспективі прямого вторгнення та взяття Києва.

Тепер Путін може відкрито принижувати та висміювати західну розвідку за оголошені дати війни,- підсумовує автор. У скільки обійшлася Україні повномасштабна війна, що не розпочалася, порахували журналісти The Economist. За їхніми даними, із 14-го по 20-й роки бойові дії на Донбасі завдали збитків країні на 280 мільярдів доларів. Проте останні місяці з постійними анонсами США щодо неминучої війни найболючіші для економіки - це додаткові 4-5 мільярдів доларів щомісяця, відтік інвестицій та вихід із країни бізнесу.

-Що довше затягнеться криза, то важчими будуть наслідки. Контракти та інвестиції, які зараз тимчасово зупинені, будуть відкладені назавжди. Працівники через психологічну напруженість не зможуть або не захочуть виконувати свої службові обов'язки з колишньою ефективністю. Внутрішній попит скоротиться, оскільки жителі зберігатимуть гроші у страху перед майбутнім.

Чи можуть санкції США і ЄС зупинити Путіна? Відповідь шукали журналісти New York Times. І вирішили, що ні. Бо відмовитися від російських нафти й газу захід не може, а все решта - дрібниці. Росія винесла урок, отримавши санкції у 14-му за анексію Криму, і підготувалася.

-Російський уряд витратив роки, розбудовуючи бюджет і фінанси, щоб економіка країни могла протистояти майбутнім санкціям. Зусиллям уряду сприяли високі ринкові ціни на нафту й газ. Тепер Федерація має низький зовнішній борг, і вона менше залежить від кредитів від іноземних організацій, ніж до 2014-го року. І що найважливіше - валютні резерви країни становлять 631 млрд доларів. А це - четверті за величиною валютні резерви у світі.

Стримати Росію міг би рішучий крок - негайне прийняття України до ЄС і НАТО, - вважають оглядачі. Проте журналісти "Франс24", розпитавши експертів, дійшли висновку, що західні лідери на це не наважаться. Тим часом до дій закликає українська діаспора. Пікети російського посольства та демонстрації відбулися в Брюсселі, Парижі, Берліні, Токіо, Торонто.

Ігор Ігнатьєв, житель Токіо:

Цього недостатньо. Росія - величезна країна, там стільки олігархів! Ні європейські, ні американські санкції не надто сильні. Вони кажуть, що оголосять найжорсткіші заходи, коли Росія атакує Київ. Але це треба робити до наступу!

Єлизавета Дмитрієва, уродженка Донбасу: