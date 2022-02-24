Рубль впав до історичних мінімумів [ Редактировать ]
Рубль упав до історичних мінімумів, фондовий ринок країни-агресора впав.
Обвал на Московській біржі вранці досяг 40%, торги довелося призупиняти. Долар подорожчав майже до 90 рублів, хоча вранці курс становив 78 рублів за долар.
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