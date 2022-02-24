Російські війська обстріляли з градів пост прикордонної служби "Млачівка" [ Редактировать ]
В Київський області російські війська обстріляли з градів пост прикордонної служби "Млачівка". А в іншому місці, теж в Київській області, взагалі спробували прорвати державний кордон. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча".
Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій. І не дали росіянам пройти далі. На цей момент бій вже закінчився. Ситуація, як повідомляють в МВС, відносно стабільна.
Збройні сили України отримали наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. Україна має право на самооборону відповідно до статуту ООН, - заявив Головно-командувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це розпорядився Президент Володимир Зеленський.
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