Ситуація, як повідомляють в МВС, відносно стабільна.

В Київський області російські війська обстріляли з градів пост прикордонної служби "Млачівка". А в іншому місці, теж в Київській області, взагалі спробували прорвати державний кордон. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча".

Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій. І не дали росіянам пройти далі. На цей момент бій вже закінчився. Ситуація, як повідомляють в МВС, відносно стабільна.

Збройні сили України отримали наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. Україна має право на самооборону відповідно до статуту ООН, - заявив Головно-командувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це розпорядився Президент Володимир Зеленський.