В Украине появятся военные администрации на базе ОГА [ Редактировать ]
В Украине появятся военные администрации на базе областных государственных администраций. Соответсвующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе районных администраций военных администраций. Сопротивление и отпор будут нарастать. Требуемые логистические решения будут приняты", - заявил он.
по теме
Під контроль України повернуто міста Маріуполь та Щастя. На Сході натепер знищено щонайменше 7 літаків і два гелікоптери ворога. Загарбницька армія несе втрати.
Вечером 24 февраля во многих городах России начались акции против войны с Украиной. По состоянию на 19:39 по киевскому времени, акции проходят в 44 городах России
Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС, персонал оказался в заложниках. Об этом сообщила советница командующего Сухопутными войсками ВСУ Алена Шевцова
Под Черниговом в плен украинским военным сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады
В ходе нападения России на Украину противник обстреливает украинские больницы