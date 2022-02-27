SWIFT отключит Россию в ближайшие дни [ Редактировать ]
В ближайшие дни международная платежная система SWIFT готовится отключить российские банки. Об этом сообщает Reuters.
Решение об отключении Российской Федерации от платежной системы приняли западные страны, как ответ на войну в Украине.
В SWIFT заявили, что готовятся ввести новые меры западных стран в отношении некоторых российских банков в ближайшие дни.
Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали организаций, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить их в соответствии с юридическими инструкциями.
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