В ближайшие дни международная платежная система SWIFT готовится отключить российские банки. Об этом сообщает Reuters.

Решение об отключении Российской Федерации от платежной системы приняли западные страны, как ответ на войну в Украине.

В SWIFT заявили, что готовятся ввести новые меры западных стран в отношении некоторых российских банков в ближайшие дни.