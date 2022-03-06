Оккупанты открыли огонь по мирным гражданам во время их попытки эвакуироваться из Ирпеня - СМИ [ Редактировать ]
В воскресенье, 6 марта, на выезде из города Ирпень российские войска открыли огонь по мирным гражданам во время их попытки эвакуироваться из города. Об єтом сообщает "Радио Свобода".
По меньшей мере три человека погибли, в том числе – двое детей, еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранения.
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