Закрийте небо над Україною! З таким закликом до НАТО та інших країн звертаються керівники Дніпропетровської області, міст та районів, голови громад, депутати. А ще – тисячі городян та селян, мешканців промислових центрів та невеличких населених пунктів.

"Тисячі загиблих та поранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садочки – така ціна зволікання з закриттям неба. Діяти потрібно негайно!", – йдеться у зверненні до членів Альянсу.

У Дніпропетровській області вже зібрали тисячі підписів під цим документом. Їх кількість зростає щохвилини.

"Ми не хочемо нікуди тікати. Ми хочемо жити у нашій країні. Звертаємось до всього світу. Заради наших дітей – закрийте небо. Врятуйте всіх нас!", – зі сльозами на очах каже дніпрянка Ірина Глущенко.

Підписи збирають у школах, садочках, вишах, закладах культури просто на вулицях. Люди шикуються в черги, аби підтримати звернення до Альянсу.

"Дуже багато мешканців країни, які хочуть жити в своєму домі, просто вмирають. Наші діти під бомбардуваннями. Закрийте небо!", – сказала Марина Клепченко.

Вона додала, що українці будуть захищати свою країну. Навіть якщо жінкам доведеться взяти зброю в руки.

"Я народилася та виросла в Дніпрі. Люблю своє місто, люблю країну. А зараз те, що будувалося роками, руйнують і знищують. Звертаюся до всього цивілізованого світу: закрийте небо над Україною. Щоб над нашими містами не літали бомби", – просить дніпрянка Тетяна Кулінич.

Дніпрянин Юрій Волков наголосив, що закрити небо нині благає вся Україна.

"Всі наші голоси зіллються в один потужний голос України. Нас дуже багато. Світові лідери мають звернути на це увагу", – зазначив Юрій Волков.

Так вважає і блогерка Олександра Петрайчук.

"Що є океан, якщо не мільйони маленьких крапель. Ми хочемо, щоб на нашій землі був мир", – наголосила Олександра Петрайчук.

Закликала всіх підписати звернення про закриття неба над Україною і блогерка Олександра Синиця.

"Мені дуже важко знаходитися у Дніпрі, коли мої родичі в інших містах потрапляють під обстріли ракет. Гинуть люди. В Києві, Херсоні, Харкові мешканці ховаються у підвалах та метро", – розповіла Олександра Синиця.

До збору підписів долучилися Дніпро, Нікополь, Павлоград, Марганець, Кам’янське. Від великих міст до віддалених селищ.

"Я лікар з великим стажем. У нас дуже добре місто. Місто-металург. Місто навчальних закладів. Дуже шкода, що з нами таке трапилося, – поділилася дніпрянка Катерина Бутенко. – Я підписала дуже важливий документ, щоб нас почув весь світ. Україна завжди стояла за мир. І завжди буде стояти. Перемога буде за нами".

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